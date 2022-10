Rotary: conversazione sul futuro, analisi delle elezioni

“Il futuro che ci aspetta – riflessioni politiche a partire dai recenti eventi mondiali” è stato l’argomento affrontato al Rotary Sedeca nel corso della conversazione culturale del giornalista Francesco Borgonovo de La Verità e Panorama e della professoressa Mariarita Gismondo. Erano presenti anche i soci del Merate, del Monza Brianza, del Canonica Lambro.

Rotary: Borgonovo sul voto e le elezioni

“Su quello che è il futuro della politica nel nostro Paese, noi giornalisti fingiamo di sapere, ma sappiamo molto meno – ha esordito Borgonovo – col cambio di governo c’è una grande aspettativa nei cittadini e nessuno ha idea di che genere di cambiamento ci aspetta. Persone sempre più numerose scelgono di votare partiti anti establishment com’è accaduto alle recenti votazioni per il rinnovo del governo. Anni addietro è salita alla ribalta la Lega adesso è il momento di Fratelli d’Italia. Un risultato che ha portato la maggior parte degli italiani a domandarsi cosa cambierà? Il nostro sistema politico è formato da buona tracciati da non se ne uscirà. È difficile gestire certe pratiche. E questo nuovo governo è alla ricerca di tecnici per rassicurare le cancellerie straniere”.

Ha proseguito affermando che “Meloni viene da An ed è una donna preparata e molto dedita alla politica. Una donna che non ha scheletri negli armadi. Ha detto cose intelligenti in campagna elettorale, e cioè è inutile promettere quello che non si può realizzare”. E ancora: “La politica non funziona con la morale. È una composizione di interessi. Se si esce dal campo della morale si capisce subito che ci sono solo degli interessi”.

Rotary: gli altri temi

Nel corso della conversazione ha argomentato sull’aumento delle bollette dal 2021 ad oggi a cui è seguita la transizione ecologica e i molti temi in discussione tutti i giorni. Spostando l’accento sulla guerra in Ucraina, Borgonovo, ha detto che è stata una benedizione ecologica.