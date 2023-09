Rosario all’edicola della Madonna della Balossa: si rinnova la devozione dei monzesi

Si rinnova la devozione dei monzesi per l’edicola della Madonna della Balossa, in via Artigianelli 4. L’appuntamento è per domenica 3 settembre davanti all’affresco della Madonna del Buon consiglio, conosciuta proprio con il nome di Madonna della Balossa.

Qui alle 21 si potrà partecipare alla recita del rosario che sarà guidato quest’anno dalla comunità giovanile pavoniana degli artigianelli. L’iniziativa è promossa dalla comunità pastorale Santissima Trinità d’Amore (che comprende le parrocchie di San Carlo, San Giuseppe e Triante), dal momento che l’edicola mariana si trova sul territorio di competenza pastorale della comunità Santissima Trinità d’Amore.

L’effige mariana si trova sull’angolo con via Gramsci, addossata al muro di conta di un condominio. L’affresco risale alla metà dell’ottocento e rappresenta Maria con il bambino, san Giovannino, san Giuseppe e il patrono monzese, san Gerardo. Accanto al dipinto sono state realizzate delle teche che conservano alcuni medaglioni ex voto.

Non è certa l’origine del nome con cui è chiamata l’edicola votiva: Madonna della Balossa. Il termine potrebbe derivare dall’antico nome di una strada o un omaggio al conte Balossa, benefattore che finanziò la realizzazione della cappella.