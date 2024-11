Roncello, addosso ha la cocaina e tenta di fuggire dai carabinieri

Aveva addosso 6 grammi di cocaina un 34enne arrestato nella notte di domenica 24 novembre a Roncello dai Carabinieri della Stazione di Bellusco. L’uomo si aggirava in bicicletta in una zona nota come punto di ritrovo per pusher e tossici ed è stato notato dalla pattuglia che ha deciso di sottoporlo a un controllo.

Ma il 34enne per guadagnarsi la fuga avrebbe colpito con la bicicletta uno dei militari che lo stava inseguendo. Bloccato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso della cocaina, suddivisa in nove dosi e di 105 euro in contanti ritenuti provento della attività di spaccio.

Roncello, un 34enne arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza

Di origini marocchine, senza fissa dimora, è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. La droga e il denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sottoposto a giudizio direttissimo, il Tribunale di Monza ha condannato il 34enne a un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena.