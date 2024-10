Ritrovato il sedicenne che si era allontanato da casa a Monticello: il messaggio del sindaco

Lieto fine dopo sei giorni di grande paura. La buona notizia è stata data intorno alle 20 di mercoledì da Alessandra Hofmann, sindaco di Monticello Brianza: è stato ritrovato il ragazzo minorenne che si era allontanato da casa nella notte dell’11 ottobre. Sedici anni, era uscito di notte venerdì: le telecamere lo avevano inquadrato prima a Merate, poi alle 5 del mattino della stessa giornata alla stazione di Cernusco Lombardone e poi ancora a Milano. Mercoledì sera la notizia che ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo anche alle migliaia di persone che in questi giorni hanno aiutato la mamma a condividere le informazioni e a cercare il ragazzo.

Ritrovato il sedicenne che si era allontanato da casa a Monticello: “Siamo semplicemente felici”

“Siamo semplicemente felici. Luca è stato trovato, la mamma lo sta raggiungendo – ha fatto sapere il sindaco via social – Un grazie a tutti dagli amici, ai volontari, ai gruppi, ai Sindaci del territorio meratese,alla stampa. Ogni piccolo o grande aiuto è stato fondamentale per le ricerche; un grazie di cuore soprattutto permettetemi a tutte le varie forze dell’ordine della nostra Provincia e anche di Milano, Prefettura, vigili del fuoco, Soccorso Alpino ed in particolare la Caserma dei Carabinieri di Casatenovo, un lavoro silenzioso e certosino che ha riportato Luca a casa. Grazie!“.