Ritorna da un viaggio e trova la casa occupata: 17 cavie salvate ad Arcore

Diciassette cavie abbandonate in un appartamento ad Arcore sono state salvate pochi giorni fa dal servizio di zooprofilassi di Ats Monza e Brianza. Secondo la ricostruzione dei fatti divulgata dalle autorità, gli animali sarebbero stati consegnati ai carabinieri di Arcore dallo stesso proprietario dell’appartamento che, partito diversi mesi fa per l’America, avrebbe lasciato la custodia dell’abitazione ad un amico.

Cavie salvate ad Arcore: l’uomo aveva lasciato la casa in custodia a un amico, dell’uomo nessuna traccia

Al suo ritorno, tuttavia, dell’amico nessuna traccia ma, in cambio, diciassette nuovi piccoli coinquilini. Le 17 cavie abissine, 5 maschi e 12 femmine, di diverse età, sono state recuperate dal servizio di zooprofilassi di ATS, e in mancanza di altre soluzioni, sono arrivate al rifugio Enpa di Monza, dove restano in attesa di adozione.

Cavie salvate ad Arcore: “In canile ben 23 cercano casa con urgenza”

“Troppi sono ancora i Comuni che nelle convenzioni per la gestione degli animali sul territorio non prevedono la custodia di animali diversi dai cani, lasciando questo gravoso compito, come sempre, alle associazioni animaliste più disponibili – fa sapere l’Enpa – Intanto le cavie sono state collocate in spaziose gabbie con cibo abbondante e variato. Andranno ad arricchire la popolazione di porcellini d’India già presente in canile e costituita da altre sei cavie giunte in reparto da alcune settimane. Insomma, abbiamo ben 23 cavie che cercano con urgenza una casa e una famiglia che le adotti e che voglia loro bene. Sono animali simpaticissimi, puliti, riconoscenti verso chi li nutre e li accudisce.”