Risucchiato da un potente ventilatore 50enne muore sul lavoro a Senago

Un italiano 50enne residente a Novi Ligure è la vittima del secondo incidente mortale sul lavoro, verificatosi a Senago, in questo 2023. Nel primo pomeriggio di martedì 22 agosto l’uomo, dipendente di una ditta esterna stava facendo delle manutenzioni nei capannoni della “Acovent”, azienda che si occupa della produzione e vendita di ventilatori industriali e sistemi per la ventilazione industriale, di via Camillo Benso Conte di Cavour quando sarebbe stato risucchiato da un potente ventilatore morendo sul colpo.

Il precedente incidente mortale lo scorso aprile, vittima un 71enne

Sul posto sono arrivati immediatamente i colleghi che si sono resi subito conto della gravità di quanto accaduto. Subito dopo sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e i carabinieri. Attorno alle 15.30 l’arrivo della squadra speciali infortuni della Procura cui è demandato il compito di accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’incidente mortale precedente, era avvenuto a Senago ad aprile scorso quando un 71enne, Giuseppe Danieli, aveva perso l’equilibrio mentre era al lavoro sulla copertura di un capannone della Cifa, nella zona sud della città, ed era caduto nel vuoto perdendo la vita anche lui sul colpo.