Rimpasto di giunta a Seveso: nessuna crisi per la sindaca, “preoccupata” l’opposizione

Nuovo rimpasto nella giunta comunale di Seveso. La sindaca Alessia Borroni ha revocato le deleghe agli assessori Antonio Santarsiero di Fratelli d’Italia e Patrizia Del Pero della Lega. Dunque cambiano ancora i nomi dopo il licenziamento di Luca Varenna e le dimissioni di Alice Zaniboni.

«È una scelta maturata dopo un lungo periodo di riflessioni», spiega la prima cittadina. «È venuto meno il rapporto fiduciario sulla base di valutazioni di opportunità politico–amministrativa e su ragioni afferenti ai rapporti politici-amministrativi all’interno della maggioranza, mentre il permanere del rapporto fiduciario con tutti i componenti della giunta è essenziale ai fini dell’efficace perseguimento e raggiungimento degli obiettivi del mandato».

Rimpasto di giunta a Seveso: per la Lega entra l’ex sindaco di Ceriano

Santarsiero era stato uno dei più preferiti di Fratelli d’Italia, mentre Del Pero arrivava da un’esperienza in chiaro-scuro a Lentate. Secondo i vertici dell’amministrazione però: «Non si tratta di una crisi politica. Il sostegno in consiglio comunale non è mai mancato, lo dimostrano anche le ultime votazioni sempre compatte. E non cambieranno nemmeno gli equilibri di maggioranza».

Al più presto saranno nominati i nuovi membri della giunta: per la Lega subentrerà Roberto Crippa, tecnico comunale ed ex sindaco di Ceriano Laghetto per un mandato, mentre per Fratelli d’Italia il geometra Michele Amato. Le deleghe da occupare sono quelle relative ai Lavori Pubblici ed alle Manutenzioni.

Rimpasto di giunta a Seveso, l’opposizione attacca: “Giunta allo sbando, preoccupati per la città”

Decisamente critica l’opposizione: «La giunta Borroni è allo sbando, siamo preoccupati per la città», è il commento unitario dei consiglieri Giorgio Garofalo di Seveso Futura, Pietro Aceti della Civica Butti e Gianluigi Malerba e Anita Argiuolo del Partito Democratico.

«È la certificazione del fallimento dell’amministrazione di centrodestra. Questo continuo rimpasto ci preoccupa profondamente. Seveso sta affrontando una fase cruciale, con l’avvio di cantieri importanti e fortemente impattanti per il territorio e la qualità della vita dei cittadini. La gestione di queste sfide sembra oggi compromessa da una situazione di evidente instabilità amministrativa. Ci chiediamo se la sindaca e la sua giunta siano ancora in grado di governare con efficacia una città che necessita di una guida sicura e competente. La crisi politica che si sta consumando non deve diventare un ostacolo per i progetti e i servizi essenziali di cui Seveso ha bisogno». L’ultima richiesta delle opposizioni è quella di relazionare il consiglio in merito agli ultimi fatti.