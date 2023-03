Rimadesio si gode la rivincita nel match clou. Gallazzi: Grande risposta contro un big

La Rimadesio si riscatta al PalaMoretto. Un 83 a 55 categorico contro Lumezzane mantiene il quarto posto in classifica. Grande vittoria dei ragazzi di Gallazzi che colpiscono da dietro l’arco (12/23) e sfruttano poi nel pitturato il miglior Giarelli della stagione. Si segna poco in avvio. L’Aurora al 5′ conduce 9-4. Due triple di Scanzi e Perez regalano il sorpasso agli ospiti sul’11-14, ma Fumagalli con 6 punti filati riporta avanti i suoi, conducendo il primo quarto 19-16. Nella seconda frazione Giarelli e Maspero da una parte, Mastrangelo dall’altra, muovono la retina ed al 15′ il tabellone dice 29-25.

Ma poi Desio cambia marcia. Fioravanti apre da dietro l’arco il parziale di 11-0 raggiungendo il 40-25. La Virtus chiude meglio il quarto sul 42-32 della pausa lunga. Al rientro la Rimadesio prende il volo. Giarelli con 5 punti in fila allunga sul 49-35. Mazzoleni e Fumagalli con le triple insieme a Giarelli che converte a canestro la rubata in campo aperto fissano il 59-37. Nel quarto finale Rimadesio raggiuge il massimo vantaggio di serata :81-48 del 38′ dopo l’ennesima tripla di Maspero. Il finale è 83-55. La Rimadesio tornerà in campo sabato sera alle 20.30, ancora al PalaMoretto, contro Petrarca Padova.