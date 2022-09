Ricerca dell’Università di Pavia sulle correlazioni tra smog e contagi e decessi Covid (anche in Brianza)

Una ricerca dell’università di Pisa, appena pubblicata sulla rivista scientifica «Nature» attesta come ci sia una correlazione tra smog e contagi e decessi da Covid 19 in Lombardia. All’indice in particolare il biossido di azoto, Pm2,5 e Pm10. La maggiore concentrazione nell’area di riferimento delle tre sostanze, secondo la ricerca ha portato a: “un aumento di 40,2, 63,7 e 81,6 decessi ogni 100 mila abitanti”. E all’incremento dei contagi. Durante la pandemia, quindi, la qualità dell’aria ha avuto «un impatto sia sulla diffusione del virus, sia sulla mortalità».

Smog e Covid: evidenze particolari in alcune provincie lombarde

Nello scenario nazionale della ricerca, evidenze particolari del fenomeno si riscontrano infatti nelle province più inquinate d’Italia, secondo i ricercatori quelle lombarde, Monza, Brescia, Milano, Bergamo, Lodi e Cremona, con quella brianzola in testa.