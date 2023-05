“Reporter per un giorno”, le foto di Federica Ferrari del Modigliani di Giussano al Giro d’Italia

Il Giro d’Italia visto da una prospettiva speciale: quella degli studenti selezionati attraverso il progetto “Reporter per un giorno”, promosso da RCS Sport con il supporto de “La Gazzetta dello Sport”, che hanno vestito i panni di aspiranti cronisti e fotografi per raccontare, dal loro punto di vista, come le loro città abbiano vissuto il passaggio della corsa.

La fotografia di Federica Ferrari al Giro d’Italia

Per la 15esima tappa del Giro, da Seregno a Bergamo, a vestire i panni di report per un giorno è stata Federica Ferrari, 17enne, studentessa al quarto anno dell’indirizzo audiovisivo-multimediale del liceo artistico Amedeo Modigliani di Giussano. Grande appassionata del mondo della fotografica, Federica, armata di accredito stampa, ha avuto la possibilità di documentare tramite l’obiettivo della propria

macchina fotografica, i momenti salienti del pre-partenza, direttamente da piazza Linate 8 ottobre 2001, abituale teatro del mercato cittadino nelle giornate del sabato, da dove ha preso il via la 15esima tappa della più amata manifestazione ciclistica a livello nazionale.

Giussano, Federica e le foto al Giro d’Italia: “Ho vissuto un sogno”

“Ho vissuto un sogno. Sono una grande appassionata di sport e di fotografia, soprattutto quella sportiva, passioni che coltivo attivamente da quando sono piccola. Il mio sogno è quello di diventare una fotografa sportiva e questa esperienza mi ha permesso di viverlo per un giorno. Domenica ho vissuto una mattinata quasi surreale. Per passione, già mi diletto a scattare foto in ambito sportivo, ma poterlo fare in occasione di un evento così importante a livello nazionale è stata un’esperienza indescrivibile“, ha raccontato a margine del Giro, per poi descrivere nel dettaglio la sua esperienza.

Federica del Modigliani di Giussani al Giro: “Seguita e guidata da RCS Sport”

“Non nascondo il fatto di aver provato dell’imbarazzo all’inizio della mattinata. Ero circondata da fotografi professionisti con macchine fotografiche e videocamere super professionali. Ma una volta sconfitto l’imbarazzo iniziale, ho iniziato a famigliarizzare con l’ambiente e ad andare in cerca di dettagli in grado di raccontare come i cittadini stavano vivendo quel momento. Mi sono soffermata, in particolare, sui simboli del giro e sulle emozioni dipinte sul volto degli spettatori ed appassionati. Dopo i primi scatti, sono riuscita a rilassarmi e a vivere appieno l’esperienza. Per tutta la mattinata sono stata seguita e guidata da Federico Bona, di RCS Sport, che mi ha dato dritte su come muovermi. Ringrazio la mia scuola, e in particolare la professoressa Daniela Giussani, che mi ha permesso di vivere questa esperienza“, ha concluso.

I suoi scatti saranno analizzati da una giuria composta da membri di RCS Sport e “La Gazzetta dello Sport”, che al termine del Giro selezionerà la migliore fotografia e il migliore articolo, tra tutti quelli realizzati dagli studenti durante la manifestazione.