Renate: la quinta elementare in visita al consiglio regionale

Mattinata in Regione per gli alunni di quinta elementare della scuola di Renate. Accompagnati dai docenti, dal vicesindaco Luigi Pelucchi e dagli assessori Maria Teresa Villa e Donatella Tatoli, gli studenti sono stati accolti dal consigliere besanese rieletto Alessandro Corbetta della Lega nella visita alla sede del consiglio regionale fino al Belvedere Jannacci, al 31° piano, per vedere il panorama.

Renate, Corbetta: “Mattinata all’insegna della partecipazione”

“Far visitare la sede del Consiglio Regionale della Lombardia alle scolaresche è di grande importanza in un’ottica di educazione civica delle nuove generazioni. Il modo migliore per avvicinare i giovanissimi al funzionamento delle nostre istituzioni – ha detto Corbetta – Una bella mattinata all’insegna dei valori della partecipazione e del coinvolgimento dei ragazzi nel funzionamento dei lavori del parlamento lombardo. Per gli alunni renatesi è stata un’esperienza che è servita ad arricchirli, una preziosa occasione per conoscere da vicino la “casa dei Lombardi””.