Regione, primo sì al progetto di legge per la tutela dei microbirrifici

Il mondo dei microbirrifici cresce e anche il percorso per la promozione della filiera brassicola lombarda, di cui primo firmatario è Andrea Monti e relatore il consigliere leghista brianzolo Alessandro Corbetta, va avanti. Il progetto ha ottenuto il via libera in I Commissione Bilancio.

Regione, progetto di legge per la tutela dei microbirrifici: “In Lombardia 70 milioni di fatturato e più di 1.500 addetti”

“È un progetto di legge innovativo – spiega Alessandro Corbetta (Lega) – che va nella direzione di tutelare i microbirrifici del nostro territorio, una realtà sempre più significativa. I birrifici artigianali rappresentano un ambito in forte espansione con un fatturato, solo in Lombardia, di oltre 70 milioni di euro e più di 1500 addetti. La legge, che riceverà l’ok definitivo la prossima settimana in Consiglio Regionale, prevede la difesa dell’identificabilità del prodotto attraverso l’istituzione di uno specifico marchio regionale”.

Regione, progetto di legge per la tutela dei microbirrifici: “Grande capacità di attrazione del turismo enogastronomico”

E poi: “La filiera brassicola – continua Corbetta – possiede inoltre una grande capacità di attrazione del turismo enogastronomico. La nuova normativa, per la quale corre l’obbligo di ringraziare il promotore e primo firmatario Andrea Monti, permetterà di creare dei percorsi turistici dedicati con la possibilità della vendita e somministrazione della birra nei luoghi di produzione. Per le finalità contenute nel provvedimento la Regione Lombardia stanzierà un contributo annuale di 100 mila euro (200 mila euro nel biennio 2023/2024). L’auspicio è che questi fondi possano in futuro essere incrementati, considerato anche l’alto numero di piccole aziende coinvolte dal progetto”.