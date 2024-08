Regione Lombardia dice sì a treni e musei gratis per i giovani della Leva Civica

“Treni e musei gratis per i giovani che aderiscono alla leva civica lombarda e al servizio civile”. È il contenuto di un ordine del giorno della Lega al bilancio di assestamento di Regione Lombardia e che vede primo firmatario il capogruppo Alessandro Corbetta.

Regione Lombardia dice sì e la soddisfazione di Alessandro Corbetta della Lega

“La Leva Civica Lombarda Volontaria e il Servizio Civile Universale rappresentano – ha dichiarato l’esponente della Lega – opportunità fondamentali per i giovani di impegnarsi in attività di volontariato e servizio alla comunità, costruttivi per la crescita personale e per il benessere della società, fornendo esperienze formative di grande valore. E i dati recenti indicano un crescente interesse da parte dei giovani lombardi verso queste iniziative. Considerata l’importanza di incentivare ulteriormente la partecipazione dei giovani a questi percorsi, è fondamentale adottare misure incentivanti e gratificanti per questi ragazzi. Per questo abbiamo impegnato la Giunta regionale ad attivarsi per garantire la gratuità sia sui mezzi di Trenord sia per quanto riguarda l’accesso ai musei per tutto il periodo del percorso di leva civica lombarda e di servizio civile. Queste iniziative non solo agevolerebbero i giovani nelle loro attività quotidiane – conclude Corbetta – ma rappresenterebbero anche un riconoscimento concreto del loro impegno e della loro dedizione al servizio della comunità”.