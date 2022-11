Regione, facilità di accesso ai device per i malati di diabete

È stata approvata in consiglio regionale la mozione bi-partisan per garantire una maggiore facilità di accesso ai presidi sanitari destinati ai malati di diabete. Il documento, “nato in commissione sanità nel concorso di tutti”, chiede che i pazienti possano ritirare i device Cgm (Continuous Glucose Monitoring), strumenti innovativi per la misurazione della glicemia, e gli infusori di insulina non solo presso le Asst ma anche in “strutture alternative come farmacie e Case di comunità”.

Regione, diabete: giornata di screening a Giussano

In questo modo, “se ne faciliterebbe il reperimento specialmente in situazioni di emergenza e urgenza. Si suggerisce infine di prevedere una fornitura annuale o almeno semestrale e non trimestralmente”.

Nel corso del dibattito sono intervenuti il vicepresidente Carlo Borghetti (PD), e i consiglieri Consolato Mammì (M5S) e il monzese Marco Mariani (Lega).

Il 14 novembre ricorre la giornata internazionale del diabete, il 12 novembre è in programma uno screening gratuito all’ospedale di Giussano.