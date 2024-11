Regione, benemerenze, menzioni e attestati al mondo del soccorso: i brianzoli premiati

Diversi i brianzoli tra i 170 i premiati da Regione Lombardia tra volontari, Forze dell’ordine, enti e associazioni, protagonisti di particolari interventi e atti di coraggio nel contesto della circolazione stradale in occasione della ‘Giornata Regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità della Strada’, che si è svolta in piazza Città di Lombardia a Milano.

Regione, mondo del soccorso: benemerenza e menzione speciale

La benemerenza è stata assegnata al vigile del fuoco coordinatore Tiziano Piazza del Comando di Monza e della Brianza, menzione speciale per Lidia Verzeni, volontaria della Croce d’Argento di Limbiate.

Regione premiazioni soccorso Croce Bianca Seveso Giornata Regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità della Strada Regione premiazioni soccorso Croce d’Argento Limbiate Giornata Regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità della Strada

Regione, mondo del soccorso: gli attestati di benemerenza

Attestati di benemerenza per la Croce Bianca di Giussano e per Tulika Narang, Claudio Adriano Confalonieri, Piero Oggioni, Marco Pozzi, Federico Quaggio, Marco Angelo Santambrogio, Paolo Stefani; per la Croce Bianca sezione Seveso e per Francesco Russo, Alessia Segnacasi, Stefano Vismara per i 25 anni di servizio; per la Croce d’Argento di Limbiate Odv e per Matteo Minetti, soccorritore 118 da 25 anni; per la Croce Verde Lissonese Onlus e per Valeria Bettini e Guido Poggetti, rispettivamente per il 25° e il 50° anniversario di volontariato.