Reggia di Monza trasparente? Il caso in consiglio regionale

Approda in consiglio regionale la questione relativa alla trasparenza della reggia di Monza. Lo fa Martina Sassoli, con una interrogazione indirizzata al presidente del consiglio regionale. L’ex assessore – così come aveva fatto Francesco Cirillo in consiglio comunale poche settimane fa – punta il dito contro l’omessa pubblicazione di determine del direttore del consorzio all’albo pretorio, «nonostante sussista un preciso obbligo di legge. Le determine – scrive Sassoli – rimangono secretate e non vengono pubblicate nemmeno sulla sezione amministrazione trasparente del sito ufficiale della reggia. Si tratta di una grave omissione dei doveri d’ufficio». L’interrogazione cita anche il mancato espletamento delle gare. «Secondo quanto verificato si succedono continui affidamenti diretti».