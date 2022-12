Rapina col coltello al super di Barlassina: quattro arresti, uno tradito dalle scarpe

Nel mese di settembre avevano rapinato un supermercati a Barlassina minacciando una cassiera con un coltello. Tre mesi dopo sono stati arrestati al termine di una attività di indagine che ha utilizzato anche intercettazioni ambientali, oltre che le immagini della videosorveglianza e i sistemi cittadini di lettura targhe. Una banda di quattro persone, tra cui una donna, uno di loro tradito dalle scarpe.

Rapina col coltello al super di Barlassina: a settembre, all’Eurospin

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Monza nei confronti di tre uomini di 45, 40 e 39 anni di età e una donna di 42 anni, tutti residenti a Mariano Comense.

La banda aveva raggiunto con una Fiat Punto di colore bianco il supermercato Eurospin di Barlassina: il 40enne e la 42enne erano rimasti a bordo per la garantire la fuga, gli altri due si erano finti clienti e, dopo aver fatto un giro tra le corsie, alle casse armati di coltello avevano intimato alla cassiera di consegnare l’incasso per poi uscire, risalire in macchina e fuggire insieme ai complici nonostante l’arrivo di una pattuglia.

Rapina col coltello al super di Barlassina: le intercettazioni ambientali

Le indagini hanno permesso di identificarli, la perquisizione a casa degli indagati ha fatto trovare alcuni degli indumenti utilizzati durante il colpo: in una delle intercettazioni ambientali captate dai carabinieri il 40enne aveva rimproverato al 39enne di non aver buttato le scarpe. E aveva avuto ragione.

Il 39enne e il 40enne sono stati portati alla casa circondariale di Monza, il 45enne e la 42enne sono agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.