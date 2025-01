Rallentamenti nella raccolta rifiuti a Cesano, Gelsia Ambiente si scusa: “Turni straordinari”

La sospensione del servizio si raccolta nei giorni festivi ha ingolfato la raccolta a Cesano Maderno, ma Gelsia Ambiente, con una nota, avvisa che sono stati istituiti turni straordinari per far rientrare al più presto il problema. “In seguito alla sospensione del servizio di raccolta rifiuti nei giorni festivi del 25 dicembre 2024 e del 1° gennaio 2025, si stanno registrando rallentamenti nelle operazioni di recupero della raccolta in alcune zone della città” riporta l’ufficio stampa della società di igiene urbana. “Le giornate festive e la notevole quantità di rifiuti – specifica – hanno infatti determinato un aumento dei tempi necessari per il completamento delle attività di raccolta”.

Rallentamenti nella raccolta rifiuti a Cesano, Gelsia Ambiente corre ai ripari

“Ci scusiamo con i cittadini per i disagi arrecati e desideriamo rassicurare l’utenza che Gelsia Ambiente sta facendo ogni sforzo per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile” si legge ancora. “I nostri operatori stanno effettuando turni straordinari per garantire il ripristino del servizio e ridurre al minimo i disagi. Continueremo a monitorare con cura la situazione per assicurarci che tutti i rifiuti vengano raccolti e smaltiti correttamente. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate in questa fase” conclude Gelsia Ambiente.