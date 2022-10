Raccolta fondi online per la musicista derubata dell’auto e della sua arpa

Scatta venerdì 28 ottobre una raccolta di fondi online per aiutare Viliana Ivanova, la musicista a cui ignoti hanno rubato l’auto, con dentro la sua arpa, lo scorso 24 ottobre a Monza, davanti alla scuola media Sabin nel quartiere San Fruttuoso. A lanciare l’idea è stato il consigliere comunale Paolo Piffer colpito, come tanti, dalla sfortunata vicenda della musicista.

Raccolta fondi online per la musicista derubata: l’arpa scomparsa necessaria per lavorare

Una vita complicata quella di Ivanova, quarantenne madre single dopo la fine del suo matrimonio, che divide le giornate tra i due figli di 15 e 9 anni, i concerti e le lezioni di musica alla scuola media Sabin dove è stata assunta con un contratto a tempo determinato.

«L’arpa mi permette di suonare ad eventi aziendali, matrimoni e concerti – racconta – La grande passione per la musica è diventata anche un supporto economico importante per la mia famiglia, per pagare le terapie di mio figlio che è autistico, e dare una vita più dignitosa ai miei figli».

Raccolta fondi online per la musicista derubata: l’auto era parcheggiata davanti alla Sabin dove aveva lezione

Il 24 ottobre Viliana Ivanova aveva parcheggiato l’auto davanti alla scuola Sabin dove aveva lezione. Una volta uscita la macchina non c’era più. I ladri, oltre all’auto, le hanno portato via anche l’arpa riposta dentro la custodia.

Si tratta di un’arpa Salvi, modello Dafne 40, numero di fabbrica 18330, prodotta nel 2013. Uno strumento importante del valore di 1400 euro. Oltre all’arpa in macchina c’erano anche il carrello, la custodia, le corde. Un danno davvero ingente per la musicista che anche grazie alla musica riesce a mantenere la sua famiglia.

Raccolta fondi online per la musicista derubata: “Questo furto è una tragedia per me”

«Questo furto è una tragedia per me – spiega – la musica è tutta la mia vita. Senza arpa non posso suonare e senza auto non mi posso muovere. Ho dovuto annullare concerti già fissati, spero di riuscire a ritrovare il mio strumento o, se riuscirò, ad acquistarne uno nuovo».

Raccolta fondi online per la musicista derubata: ricerche senza esito, raccolta fondi lanciata da idea di Piffer

Per il momento le ricerche non hanno dato alcun esito, nonostante l’immediata denuncia alle forze dell’ordine e il tam tam sui social che ha avuto la storia di Viliana Ivanova. Il post nel quale rivolgeva un appello a chiunque potesse aiutarla è rimbalzato su diversi gruppi social della città e sui giornali anche nazionali.

«I ladri magari proveranno a rivendere l’arpa, chi la dovesse trovare mi avvisi immediatamente o lo denunci ai Carabinieri o alla Polizia di Stato. Ho pianto tantissimo dopo il furto – continua – non riuscivo davvero a vedere una via d’uscita. Non mi posso permettere di acquistare un’altra arpa in questo momento. Poi è arrivata la chiamata del consigliere Piffer che mi ha proposto l’idea della raccolta fondi online. Ringrazio già ora tutti quelli che parteciperanno a questa iniziativa di generosità e sensibilità».