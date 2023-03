Quinta edizione per il bilancio partecipato a Vimercate con un bonus alla sostenibilità ambientale

Confermato anche per il 2023 il Bilancio Partecipato Cittadinoi di Vimercate con la novità del fattore “sostenibilità ambientale”. Anche per quest’anno l’amministrazione ha messo a disposizione 100mila euro per finanziare un progetto proposto dai vimercatesi. La novità di questa quinta edizione riguarda l’introduzione del “bonus sostenibilità”: un riconoscimento “premiante” alle proposte che sviluppano riflessioni sugli impatti ambientali delle misure o degli interventi che saranno evidenziati da una apposita grafica. Il bonus consiste nell’incremento del 5% del totale dei voti ottenuti dal progetto nella votazione finale. Sarà la commissione tecnica a decretare se il progetto presentato può ottenere il bonus che sarà poi evidenziato graficamente nel progetto o nei progetti che parteciperanno alla votazione finale.

Quinta edizione per il bilancio partecipato, un’occasione per i cittadini

Riccardo Corti

Sono disponibili online sul sito comunale la scheda per presentare il proprio progetto, il regolamento e la scheda per i sostenitori da consegnare entro il 30 aprile tramite mail a partecipazione@comune.vimercate.mb.it o a Spazio Città. “Anche per il 2023 si conferma il bilancio partecipativo, lo strumento che consente ai cittadini e alle cittadine di Vimercate di proporre progetti per migliorare la città – ha detto l’assessore alla Partecipazione Riccardo Corti -. Quest’anno verranno premiati i progetti attenti alla sostenibilità ambientale e che svilupperanno riflessioni attorno a questo importante tema che deve essere considerato quando si progetta il futuro della città”.