Qualità della vita 2022: Monza e Brianza scende (23°), ma è prima per benessere delle donne

Monza perde nove posizioni nella classifica della Qualità della Vita 2022 del Sole 24 Ore ed è la 23° provincia sulle 107 italiane, dopo il balzo dell’anno scorso (14°, +47). Vanta però un primato nella graduatoria del nuovo indice del benessere delle donne.

Qualità della vita 2022: la fotografia

L’indagine è alla 33° edizione e fotografa il livello di benessere nei territori in base a 90 indicatori, di cui 40 aggiornati al 2022. Inevitabili le ricadute sui territori dei grandi shock mondiali: guerra in Ucraina, caro-energia e inflazione.

In calo le città metropolitane, con Milano all’ottavo posto, Roma al trentunesimo e Torino al quarantesimo. In vetta alla classifica c’è Bologna, che scala 5 posizioni, davanti a Bolzano e Firenze.

Le altre lombarde: 11° Cremona (+26), 14° Bergamo (+25), 15° Sondrio (+14), 22° Brescia (-1).

Qualità della vita 2022: Monza prima per benessere delle donne

Monza è prima assoluta nella classifica sul benessere delle donne, grazie ai dati sull’inserimento nel mondo del lavoro (il gap occupazionale è al 7,1% contro il 19,4% di media nazionale) e alla lunga prospettiva di vita che arriva a 86,1 anno.

Qualità della vita 2022: Monza e gli altri indicatori

È 5° per Affari e lavoro (+12 con secondo posto nell’indice di Imprese che fanno ecommerce e quarto per nuove imprese registrate), 14° per Ricchezza e consumi (+3), 19° per Giustizia e sicurezza (-5), 28° per Demografia e Società (-7), 42° per Cultura e tempo libero (-13). È 91° – pur con undici posizioni guadagnate – per Ambiente e servizi: su questo indicatore pesa sempre il 106° posto nel ranking per qualità dell’aria ovvero l’Indice su dati Pm10, biossido di azoto e ozono, nel capoluogo (Ecosistema urbano – Legambiente, 2021). E poi l’85° per Ecosistema urbano che sono 18 parametri tra cui raccolta differenziata, consumi idrici, trasporto locale (Legambiente – Ambiente Italia, 2021) e l’88° per Indice del clima (Media in base a 10 parametri climatici tra cui soleggiamento, ondate di calore, piogge, umidità).

Qualità della vita 2022: Monza e Milano

Milano resta nella top ten delle città con la migliore qualità della vita ma, rispetto allo scorso anno, scende di sei posizioni fino all’ottavo posto anche se si conferma prima per quanto riguarda Affari e lavoro.