Protezione civile: primo corso sul rischio idrogeologico-alluvione al Parco delle Groane

Il Parco delle Groane ha ospitato il primo corso sul rischio idrogeologico-alluvione dedicato agli operatori di Protezione Civile della zona. Sono stati ben 38 gli allievi che hanno frequentato le lezioni, tra i quali un nutrito gruppo dei volontari del Parco delle Groane, insieme con i volontari dell’associazione di Cesano Maderno, dei gruppi di Seveso, Bovisio Masciago e Varedo.

Al Parco delle Groane la formazione per 38 allievi

Oltre 16 le ore di formazione distribuite tra teoria e pratica, compresa un’esercitazione in uno scenario in notturna. Tra le diverse attività pratiche, i volontari hanno realizzato interventi manuali quali arginature, uso di teli e utilizzo delle motopompe da svuotamento. Sono state previsti cinque appuntamenti tra fine maggio e i primi di giugno, fino al test di valutazione finale avvenuto sabato 10.

Corso al Parco delle Groane per la protezione civile, anche una esercitazione notturna

Il corso di specializzazione, identificato con la sigla A2-05 è stato accreditato da Regione Lombardia Scuola Superiore di Protezione Civile. «I volontari di Protezione Civile sono un risorsa fondamentale per il nostro territorio e non solo», spiega il presidente del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, Emiliano Campi. «Sono occhi attenti, indispensabili per prevenire i rischi e mani abili e pronte per risolvere situazioni di emergenza. I nostri volontari di Protezione Civile hanno competenze tali che spesso vengono chiamati anche in missioni lontane dal Parco, per questo è importante che proseguano la formazione sul campo e i corsi di aggiornamento».