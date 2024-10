Proseguono le ricerche del desiano Matteo Rivolta, l’auto ritrovata a Paderno d’Adda

Proseguono in maniera massiccia a Paderno d’Adda, lungo il fiume, e nei comuni limitrofi le ricerche di un uomo di 31 anni, residente a Desio, di cui si sono perse le tracce il 23 ottobre.

Matteo Rivolta

Proseguono le ricerche del desiano Matteo Rivolta, impegnati vigili del fuoco e carabinieri

Matteo Rivolta, uscito dal luogo di lavoro a Lecco, ha mandato un messaggio alla madre per informarla del traffico sulla strada, poi ha parcheggiato l’auto ritrovata in via Airoldi ed è scomparso. La famiglia ha presentato tempestivamente denuncia ai carabinieri desiani e contestualmente la sorella ha iniziato a pubblicare un appello con fotografia nei gruppi facebook dei Comuni della Brianza, trovando ampia condivisione delle informazioni. Il ritrovamento dell’auto ha fatto scattare le ricerche che coinvolgono i vigili del fuoco di Lecco e Bergamo, e per una giornata ha impegnato anche quelli di Monza. Senza esiti una segnalazione di avvistamento a Vimercate.

Proseguono le ricerche del desiano Matteo Rivolta, le informazioni condivise sui social dalla famiglia

Le informazioni sono state pubblicate anche dalla trasmissione Chi l’ha visto? e dall’associazione Penelope Lombardia che assiste le famiglie di persone scomparse.

“Vi chiedo aiuto per ritrovare mio fratello, Matteo Rivolta, 31 anni, h 1,83m, peso 90kg, occhi azzurri, capelli castani – ha scritto la sorella Paola nei giorni scorsi – Indossava una giacca di panno blu scuro, una felpa blu, dei pantaloni grigio chiaro. Mercoledì 23 ottobre, presumibilmente attorno alle ore 19.00, ha parcheggiato l’auto in via Airoldi a Paderno d’adda. Non sappiamo dove si sia diretto. Potrebbe stare vagando lungo l’adda, così come tra i paesi limitrofi o avere preso un treno. Potrebbe essere stanco o in stato confusionale. Ultimo possibile avvistamento a Vimercate in via Riva alle 11.30 della mattina del 25 ottobre. Per segnalazioni telefonate ai carabinieri di desio o ai vigili del fuoco di Lecco“.