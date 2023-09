Progetti del Cuore consegna a Seregno un Fiat Doblò a Auto Amica e Insieme Per

Obiettivo raggiunto. Sabato 2 settembre, sul sagrato del santuario di Santa Valeria a Seregno, Progetti del Cuore, società con sede nel reggiano, ha ufficialmente consegnato in comodato d’uso ad Auto Amica un nuovo Fiat Doblò a sei posti, acquistato sulla scorta di una raccolta fondi condotta sul territorio, alla quale hanno concorso ben sessantotto operatori. L’associazione presieduta da Giancarlo Manzotti utilizzerà il mezzo, fornito anche delle coperture assicurative di legge, per le sue finalità sociali, condividendolo con Insieme Per, associazione di volontariato che collabora con la cooperativa sociale L’Aliante.

I volontari di Auto Amica, davanti al nuovo mezzo a loro disposizione

«Il progetto -ha commentato Daniele Cataldo, responsabile dei rapporti con le istituzioni di Progetti del Cuore, rivolgendosi ai sostenitori presenti- è stato realizzato grazie a voi ed ora la vettura si aggiungerà alla flotta di Auto Amica». Soddisfatto è apparso il presidente di Auto Amica Giancarlo Manzotti: «Considero questo Fiat Doblò un regalo per i nostri 20 anni di attività. In questo periodo, i bisogni sono molto aumentati: abbiamo cominciato con quattro veicoli, oggi siamo a trentuno, con centoottanta volontari ed undici dipendenti». A lui si è accodato il sindaco Alberto Rossi: «La popolazione invecchia e non è più scontato avere un medico di base nel quartiere. Ce ne siamo appena accorti qui a Seregno, ma ci sono città come Limbiate dove attualmente non c’è nemmeno un medico di base in servizio. In questo contesto, è fondamentale il ruolo dei volontari, che si attivano per dare una mano». Dal canto suo, Piera Perego, referente delle cooperative sociali L’Aliante e Spazio Aperto, ha aggiunto: «Abbiamo in totale novantanove ragazzi e con questo mezzo potremo viaggiare più liberamente».

Progetti del Cuore: il mezzo è stato benedetto

La benedizione del mezzo da parte di don Walter Gheno

Dopo la benedizione di don Walter Gheno, gli sponsor hanno ricevuto un attestato da Progetti del Cuore.