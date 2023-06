Pro Loco Sovico a Lugo di Romagna e Conselice: «La loro vita è sul marciapiede»

Ci sono persone che hanno ricevuto una nuova lavatrice ed altre alle quali i volontari brianzoli hanno donato assistenza nel ripulire casa.

«Abbiamo accompagnato il percorso di rinascita di queste famiglie. Sono davvero in difficoltà e con grande dignità provano a ricominciare».

Pro Loco Sovico a Lugo di Romagna e Conselice: raccolti in Brianza detergenti, scope e pompe ma anche elettrodomestici

Sono le parole di uno dei volontari di Pro Loco Sovico che si sono recati a Lugo di Romagna e Conselice, paesi investiti dall’alluvione che a maggio ha devastato campi, abitazioni e aziende di molte zone dell’Emilia Romagna.

Pro Loco Sovico aveva da subito promosso una raccolta solidale attivando – in collaborazione con Avs, Associazione Volontari Sovico – un’iniziativa alla quale hanno preso parte cittadini, aziende e associazioni locali.

La risposta della comunità sovicese è stata importante e ha consentito di raccogliere nelle sedi di Pro Loco e Avs tantissimi aiuti: detergenti, scope, tira acqua, pompe per aspirare acqua, guanti di gomma, rotoloni di carta, sacchi per l’immondizia, stracci, disinfettanti e alimenti non deperibili per cani e gatti. Ma c’è anche chi ha donato lavatrici ed altri elettrodomestici.

Anche i bambini della scuola primaria di Sovico hanno donato disegni e messaggi solidali, inviati col carico che è stato stipato nei due furgoni che hanno raggiunto la Romagna.

Pro Loco Sovico in Emilia Romagna a Lugo e Conselice Pro Loco Sovico in Emilia Romagna a Lugo e Conselice Pro Loco Sovico in Emilia Romagna a Lugo e Conselice

Pro Loco Sovico a Lugo di Romagna e Conselice: «Le persone sino al limite dell’abitazione per offrirci un caffè»

«Le immagini che si vedono in televisione sono eloquenti – spiega un volontario sovicese – noi ci siamo recati a Lugo di Romagna. Siamo andati casa per casa ed è stata un’esperienza molto toccante. Perché incontri le persone, ma incontri anche il loro dolore. Non hanno più nulla, la loro vita è fuori sul marciapiede ed apprezzano tantissimo il nostro aiuto, ma sono quasi increduli di fronte al fatto che tu arrivi dalla Brianza per loro. È stato toccante dopo gli aiuti ad una famiglia di Lugo di Romagna, le persone hanno voluto arrivare sino al limite dell’abitazione per prepararci un caffè e poi ci hanno donato il loro formaggio chiedendoci di condividerlo con i nostri cari, a Sovico. Anche da questi particolari si comprende la grande dignità di questa gente».

I volontari di Pro Loco Sovico hanno raggiunto Conselice attraverso il contatto con la Pro Loco del posto, ma non sarà per una volta sola. L’intento è di continuare ad aiutare di fronte alle nuove richieste che saranno coordinate sul posto anche dall’associazione “Un cuore per la vita”.

Pro Loco Sovico in Emilia Romagna a Lugo e Conselice Pro Loco Sovico in Emilia Romagna a Lugo e Conselice

Pro Loco Sovico a Lugo di Romagna e Conselice: l’incontro con “La casa di Axel” e l’aiuto anche agli animali

I volontari sovicesi hanno anche portato prodotti per gli animali. In Romagna hanno incontrato Francesca de “La casa di Axel”.

«È un canile nella campagna, nella zona delle valli di Comacchio – racconta il volontario Pro Loco – Francesca ha accolto tanti animali destinati a morte certa perché non accuditi dopo l’alluvione o si sta occupando di quelli che hanno un proprietario che però ora ha tutto distrutto (cani, gatti, maiali, cavalli, uccelli etc). La nostra prima tappa è stata da lei e le abbiamo lasciato un po’ di prodotti per gli animali e ci è stato utile perché con lei abbiamo anche potuto attraversare in sicurezza le zone alluvionate e raggiungere contatti certi».

Pro Loco Sovico a Lugo di Romagna e Conselice: la testimonianza video