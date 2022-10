Primi riscontri positivi per il cambio di viabilità in viale Rimembranze a Giussano

La nuova viabilità sperimentale in viale Rimembranze sembra funzionale. Sicuramente è positivo il primo bilancio del test avviato la scorsa settimana con una modifica sperimentale lungo il tratto di strada che porta verso il cimitero maggiore. La modifica principale della viabilità riguarda l’istituzione, inizialmente in via provvisoria, del senso unico di marcia nel tratto da via Aliprandi verso via Piola. Dal 5 ottobre non è più possibile accedere a viale Rimembranze provenendo da via Umberto I; al contrario da via Borella verso via Aliprandi, è possibile svoltare a destra in direzione di via Umberto I grazie a un nuovo senso unico. È, inoltre, stata posata la segnaletica orizzontale e verticale utile per fornire le nuove indicazioni stradali e sono state posizionate delle transenne provvisorie per bloccare l’ingresso da via Umberto I. Nei primi giorni, gli agenti di Polizia locale hanno presidiato la via, in particolare in concomitanza con l’orario di entrata e di uscita dalla scuola dell’infanzia paritaria Aliprandi e dal liceo Modigliani, e negli orari di maggior potenziale flusso. Ne è emerso un quadro più che positivo. È stato riscontrato «pochissimo traffico e nessun ingorgo o coda», anche negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole. Solo nel primo giorno di istituzione della nuova viabilità, qualche cittadino, per abitudine, ha imboccato in contromano la via. Ma dal secondo giorno in poi la situazione è sotto controllo e sicuramente più ordinata.

Viale Rimembranze: la modifica per motivi di sicurezza

Dopo qualche difficoltà iniziale, correlata al cambiamento delle abitudini, sembra quindi che i giussanesi abbiano già iniziato ad apprezzare il cambiamento. Tant’è che in molti hanno riservato giudizi positivi alla decisione della giunta Citterio, compresi i genitori e i nonni che accompagnano i figli all’asilo. La modifica della viabilità consente infatti anche di mettere in sicurezza il parcheggio della scuola dell’infanzia Aliprandi. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, già ribadito dal sindaco Marco Citterio qualche settimana fa al momento della decisione, è «quello di individuare una nuova viabilità che vada nella direzione di tutelare l’intera utenza stradale, apportando cambiamenti che incrementino il livello di sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni, in particolar modo degli studenti del liceo Modigliani e degli alunni della scuola dell’infanzia Aliprandi. L’intervento progettato va inoltre nella direzione di ridurre l’incidentalità dell’intero comparto stradale e migliorare la fluidità del traffico».