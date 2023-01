Prezzi delle case: +10% a Monza nel 2022 (2.571 euro al metro), oltre il doppio della media regionale

Più 10% in un anno: di tanto sono aumentati nel 2022 rispetto al 2021 i prezzi degli immobili a Monza capoluogo (2.571 euro la media al metro quadrato) nell’ambito delle compravendite. Si tratta dell’incremento più elevato nel panorama regionale (+4,5 la media regionale, +4,9% Milano città) secondo l’Osservatorio annuale di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, curato da Immobiliare.it Insights. In provincia, Monza esclusa, prezzi aumentati del 3,2%, media di 1.826 euro al metro quadrato con un netto calo dell’offerta di immobili, -14,7%, più della media regionale (-13,7%). Chi vende casa in Lombardia chiede di media 2.372 euro al metro quadro, mentre, per quanto riguarda gli immobili in locazione, l’esborso richiesto a dicembre 2022 è di 15,50 euro al metro quadro.

Compravendite e locazioni a Monza e in Brianza, l’analisi di immobiliare.it

A Milano città in media si superano i 5.100 euro al metro quadro per comprare un immobile, in aumento di quasi il 5% rispetto al 2021, mentre per affittarlo servono quasi 21 euro/mq. Nell’ultimo trimestre del 2022, sul fronte delle compravendite si registra un accumulo dello stock di immobili disponibili, +18%, nonostante una crescita della domanda del 3,5%. Diversa invece la situazione sul fronte degli affitti dove diminuisce la disponibilità di immobili (-36%) mentre simultaneamente la domanda aumenta del 6%. In Lombardia rispetto al 2021 lo stock di immobili in vendita è calato in modo omogeneo in tutto il territorio, con l’ultimo trimestre dell’anno che conferma, seppur a ribasso, il trend.

Compravendite e locazioni a Monza e in Brianza: canoni a 12,3 euro al metro a Monza

Sul fronte locazioni il 2022 è stato un anno estremamente positivo, con prezzi in forte aumento ovunque. In particolare, la provincia di Sondrio segna un +70% anno su anno. Per quanto riguarda l’offerta di immobili in affitto invece si registra un calo molto importante nell’ultimo trimestre in tutta la regione che segna un -24% e al contempo si segnala l’aumento della domanda di quasi 9 punti percentuali in tutta la regione. In Brianza i canoni si attestano sui 12,3 euro al metro quadrato a Monza città e 10,2 euro in provincia, con, in entrambi i casi, aumenti di prezzi richiesti rispettivamente del 7,2% e del 5,6% anno su anno (media regionale +6,5%) a fronte di un drastico calo dell’offerta, -23,4% in città e -17,2% in provincia (media regionale -34,8%) e una domanda invece cresciuta mediamente del 55% (+60,6% media regionale).