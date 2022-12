Prendersi cura degli altri e donare: la lezione dei bambini di Seregno con Abio

Il Baby college di Seregno ha sviluppato una interessante iniziativa con tutti i bambini. Per l’anno educativo è stao scelto come programmazione didattica il tema “We Care. We care about myself and the others“. We care ha molti significati, che i bambini stanno sperimentando attraverso il vissuto e l’esperienza scolastica quotidiana con un progetto con Abio Brianza.

Prendersi cura degli altri e donare: il progetto “We Care” per gli ospedali San Gerardo, Desio e Vimercate

La direzione del Baby College ha pensato di sensibilizzare i bimbi verso il prendersi cura dell’altro, con un progetto che attribuisce significato alla parola: “donare”.

“La fondazione Abio Brianza ha permesso di creare una collaborazione natalizia – ha spiegato la coordinatrice asilo nido ed infanzia Carola Santamaria – dove i nostri bambini sono diventati protagonisti di una donazione concreta. Ad ogni bambino con la propria famiglia è stato chiesto di scegliere un pensiero che vorrebbe donare ai bambini che purtroppo passeranno il Natale in ospedale, così da poter allietare la loro difficile situazione”.

Il progetto è stato così sviluppato: la scuola ha spiegato nello specifico il progetto e che cosa possono fare i bambini per donare un sorriso a chi è meno fortunato; all’asilo i bimbi hanno decorato i sacchetti che sono serviti per impacchettare i regali, che verranno portati direttamente all’associazione, che li dividerà tra gli ospedali facenti parte della fondazione: San Gerardo Monza, Vimercate, Carate e Desio; è stato chiesto ad ogni bimbo con la propria famiglia di scegliere un pensierino da poter acquistare ai bimbi ricoverati. Ogni bambino ha confezionato il proprio regalo e lo ha preparato per la spedizione agli ospedali.

Prendersi cura degli altri e donare: i pacchi alla fondazione Abio Brianza

Il Baby college e la volontaria Sabrina hanno portato i pacchi alla fondazione Abio Brianza che si occuperà della suddivisione negli ospedali rispetto ai bambini presenti nei reparti.

“Il Baby college – ha detto la responsabile Silvia Coletti – ha creduto molto nel progetto e nella possibilità di insegnare che prendersi cura dell’altro, racchiude un piccolo gesto di immenso amore“.