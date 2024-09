Prelievo multiorgano all’ospedale di Desio: personale impegnato con équipe da Pisa e Verona

Due équipe da Pisa e da Verona all’ospedale di Desio insieme al personale medico e infermieristico del presidio Pio XI per un prelievo multiorgano che ha permesso di aiutare almeno tre persone. È successo nella notte tra il 17 e 18 settembre.

Prelievo multiorgano all’ospedale di Desio: donna di 58 anni dona fegato e reni

Donatore una donna di 58 anni giunta in ospedale nel weekend in condizioni gravissime per un arresto cardiaco. Confermato il decesso il 17 settembre, si è avviata la procedura di accertamento per dare seguito alla volontà espressa in vita dalla signora di poter essere d’aiuto a pazienti in attesa di trapianto.

In tutto sono stati impegnai 6 medici, 3 infermieri e un Oss per prelevare fegato e reni.

Prelievo multiorgano all’ospedale di Desio: «Grande gesto d’amore compiuto per almeno tre pazienti in attesa di trapianto»

«Il grande gesto di umanità della donatrice – si legge in una nota dell’Asst Brianza – ha permesso di ridare speranza ad almeno tre pazienti in lista trapianto per questi organi vitali. A nome di tutta l’Asst Brianza, vogliamo sottolineare il grande gesto di amore compiuto e ringraziare tutti i medici, gli infermieri e gli OSS che lo hanno reso possibile, assicurando che il prelievo degli organi si potesse realizzare al meglio».