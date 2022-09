Preintesa per il “Cammino Montiano” per i pellegrini nel parco delle Groane e del Lura

La preintesa per la realizzazione del progetto “Cammino Montiano”, un percorso dedicato al Beato Luigi Monti, è stata sottoscritta nell’auditorium del Parco Delle Groane e della Brughiera Briantea nell’ex Polveriera di Solaro.

Presenti per celebrare la figura del religioso nato a Bovisio Masciago, i rappresentanti di nove dei dieci enti pubblici coinvolti: i promotori della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Cfic), i due parchi delle Groane e del Lura, i Comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate e Saronno e la Provincia di Monza Brianza. La Provincia di Varese firmerà nei prossimi giorni.

“Cammino Montiano” da realizzare entro il 2025, bicentenario della nascita

Il progetto è stato illustrato brevemente da Fratel Ruggero della Cfic, e l’architetto Doriano Botton ha poi mostrato la mappa del percorso, su 7 differenti tavole.

“Attraverso l’applicazione Outdooractive grazie al collegamento inserito all’interno di ogni tavola è possibile seguire il percorso nei luoghi montiani, da Saronno a Bovisio Masciago e individuare anche i tratti asfaltati e sterrati. Il progetto prevede la messa in opera della cartellonistica e alcune opere accessorie, che verranno eseguite dai comuni entro il 2025, anno dei Giubileo e del bicentenario della nascita del Beato Luigi Monti”, è spiegato in una nota.

“Cammino Montiano”: dove si sviluppa

Il percorso complessivo è di quasi 16 chilometri (15.800 metri) da percorrere in circa 4 ore. Non sono esclusi ulteriori sviluppi verso altri luoghi montiani, verso Cantù e Erba (sedi di istituti fondati dal Beato), Desio (dove un giovanissimo Monti conobbe il carcere per presente cospirazioni contro l’Austria), ma anche Rho.

“In tal senso il Cammino Montiano potrebbe collegarsi a un altro percorso in via definizione, il Cammino delle Groane, che collegherà la zona di Fieramilano a Rho con Brunate, comune che domina Como, grazie a un’idea di Vincenzo Gramegna da decenni volontario del Parco delle Groane, presente anche lui alla presentazione del progetto”, continua la nota.

“Cammino Montiano”: le parole degli amministratori brianzoli

Giovanni Sartori, sindaco di Bovisio Masciago, ha ricordato la presenza di una statua dedicata al Beato Monti e di un gelso ultracentenario, memoria verde dei tempi montiani. Leone Crippa, sindaco di Ceriano Laghetto ha integrato nel cammino un ulteriore progetto con 8 stazioni intermedie per fare riflettere i pellegrini.

Il Comune di Saronno è stato rappresentato dall’assessore Franco Casali, assessore all’Ambiente e alla Mobilità, che ha spiegato come l’amministrazione saronnese creda nello sviluppo di mobilità alternative. Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno ha evidenziato l’importanza di fare anche Cultura sulla figura di Padre Monti. Presente anche il primo cittadino di Cogliate, Andrea Basilico. Ha chiuso gli interventi il presidente della Provincia di Monza, Luca Santambrogio con un richiamo all’importanza turistica di iniziative che colleghino luoghi cari ai pellegrini e con suggestivi passaggi in aree verdi.