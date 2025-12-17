Prefettura, a Seregno incontro formativo per la ricerca delle persone scomparse

Incontro formativo sulla ricerca delle persone scomparse, in occasione della Giornata nazionale dedicata. L’iniziativa è stata realizzata dalla Prefettura di Monza in collaborazione con la Provincia e il

Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile nella serata di lunedì 15 dicembre nella sala del volontariato di protezione civile di Seregno ed è stata dedicata ai volontari della Protezione Civile provinciale.

Giornata delle persone scomparse, a Seregno l’incontro con le Protezioni civili

I relatori, Giulia Maria Bozzi, viceprefetto aggiunto, Dirigente dell’Area Protezione Civile della Prefettura e Davide Fratantonio, funzionario direttivo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza Brianza, insieme al capitano dei carabinieri Sebastiano Ciancimino, comandante temporaneo della Compagnia Carabinieri di Seregno, hanno illustrato ai circa ottanta partecipanti, rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, oltre ad altri volontari partecipanti da remoto, i ruoli e procedure relativi alle operazioni di ricerca delle persone scomparse, evidenziando le specifiche competenze di ciascuna componente del sistema e sottolineando la fondamentale importanza del coordinamento tra le diverse forze in campo per la buona riuscita delle ricerche.