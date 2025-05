Tre minori scomparsi nel Parco di Monza: un’esercitazione ma è come se fosse tutto vero

Alla ricerca di tre minorenni scomparsi: in cento tra Vigili del fuoco, rappresentanti delle forze dell’ordine, personale Ats Brianza e volontari della Croce rossa e della Protezione civile sabato 17 maggio, nel Parco di Monza, hanno effettuato un’esercitazione ad hoc organizzata dalla Prefettura di Monza e Brianza insieme al Comune di Monza e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza Brianza. Al contingente si sono aggiunte anche squadre di Protezione civile del Comasco e della Milanese.

Monza, la ricerca di tre minori nel Parco: esercitazione con 100 persone impegnate

Un evento che si è inserito nella manifestazione EMERLab On The Road, promossa dal Comune di Monza. Ricostruito uno scenario molto realistico, con variabili e imprevisti, decisamente probante per la macchina delle ricerche. L’esercitazione ha visto una prima fase, realizzata con la collaborazione della Compagnia Carabinieri di Monza, dedicata denuncia di scomparsa e successive indagini per individuare il luogo dove concentrare le ricerche. Come fa protocollo, la Prefettura ha poi attivato il sistema di Protezione civile costituendo nel Parco un posto di comando avanzato dal quale i Vigili del fuoco hanno coordinato le attività di ricerca.

Monza, esercitazione nel Parco organizzata dalla Prefettura con il Comune e i vigili del fuoco

Una fase nella quale i volontari hanno potuto saggiare quanto appreso nella prima parte della mattinata, partecipando a un briefing di formazione sui metodi e sulle tecnologie utilizzate dai Vigili del Fuoco per le attività di ricerca di persone scomparse. Attorno alle 11 si sono divisi in squadre, ciascuna sotto il comando di un

appartenente al Corpo dei Vigili del fuoco e hanno avviato le ricerche che si sono concluse con successo intorno alle 16.30, con il ritrovamento dei tre i volontari che impersonavano i ragazzi scomparsi. Testate anche procedure di recupero di persone disperse in luoghi impervi da parte delle squadre S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco.

“L’esercitazione – riporta una nota della Prefettura di Monza e Brianza – ha costituto un utile momento di confronto tra le varie componenti del sistema di protezione civile, con l’obiettivo di implementare l’efficacia dei protocolli operativi sottesi al piano di ricerca delle persone scomparse, nonché di accrescere le competenze dei volontari che operano in stretto raccordo con le Istituzioni in situazioni di emergenza”.