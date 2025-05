Vigili del fuoco, prefettura, Comune, Protezione civile in campo sabato 17 maggio al parco di Monza per una esercitazione sulla ricerca di persone scomparse.

Minori scomparsi, sabato un’esercitazione al parco di Monza: iniziativa nell’ambito di Emerlab

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della manifestazione EmerLab On The Road, promossa dal Comune di Monza e dalle 8.30 simulerà la scomparsa di ragazzi minorenni che coinvolgerà diverse componenti del sistema di protezione civile per “testare i sistemi di comando e coordinamento da parte delle Istituzioni a vario titolo coinvolte – viene spiegato – sia sul piano dei flussi comunicativi che su quello delle concrete attività di ricerca“. Un’occasione anche di formazione per i volontari, che avranno la possibilità di arricchire le competenze tecniche in materia.

Lo scenario previsto si articolerà dalla denuncia di scomparsa all’allertamento delle autorità, cui seguirà la simulazione delle attività di ricerca ad opera delle squadre di volontari coordinati dai Vigili del Fuoco.