Posta elettronica, “problema tecnico” per Libero e Virgilio: servizi out

Due giorni senza poter accedere alla propria mail e poche informazioni su quando il servizio tornerà disponibile. Sta succedendo agli utenti di Libero Mail e Virgilio Mail dalle prime ore di lunedì 23 gennaio, per un problema che si è prolungato. Si tratta di un “problema tecnico” che ha colpito il data center: l’azienda ha escluso attacchi esterni e pericolo per i dati dei milioni di utenti del servizio.

Posta elettronica bloccata: il messaggio della società

“Ciao, come sai da alcune ore la Libero Mail/Virgilio Mail è irraggiungibile a causa di un problema tecnico – si legge nella schermata di login degli account della società Italia online – Stiamo lavorando perché nel più breve tempo possibile tutte le caselle tornino a funzionare. Escludiamo in ogni caso la perdita di dati. In 25 anni di servizio fedele agli utenti italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi, sappiamo che contate su di noi per comunicare, per questo stiamo correndo per ritornare online insieme quanto prima. Grazie per la vostra pazienza e soprattutto per la vostra fedeltà”.