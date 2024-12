Ponte dell’Immacolata, controlli dei carabinieri: quattro arresti e tredici denunce a Monza e in Brianza

Quattro arresti e tredici denunce nel weekend dell’Immacolata, dal 6 all’8 dicembre, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Monza Brianza impegnati in una attività di controllo straordinario del territorio. I militari delle Stazioni e dei Nuclei Operativi e Radiomobili dei Comandi Compagnia, hanno controllato oltre 1200 persone e 570 veicoli. A Macherio un 44enne desiano è stato arrestato per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna, vittima di atti persecutori.

Controlli dei carabinieri: arresti per furti aggravati a Monza e Arcore

A Monza, un 49enne è stato arrestato per furto aggravato per aver sottratto un monopattino all’autodromo. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato e rilasciato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori accertamenti. Due arresti anche ad Arcore, di un 23enne e un 24enne che hanno sottratto alcune casse di spumante dal magazzino di un supermercato e sono stati bloccati a bordo di un furgone. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. A Carate Brianza un 70enne, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato per evasione dopo essere stato sorpreso fuori dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione. Infine, a Lazzate, un 31enne residente a Bosisio Parini (LC) è stato deferito per tentato furto di una collana d’oro.

Ponte dell’Immacolata, 570 veicoli controllati: sanzioni per guida in stato di ebbrezza

Un 28enne di Ceriano Laghetto e un 69enne di origine rumena sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dopo accertamenti con etilometro con contestuale ritiro della patente e sequestro dei veicoli. Elevate numerose sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, tra cui mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo del cellulare alla guida e superamento dei limiti di velocità. A Meda, invece un 39enne ecuadoregno è stato denunciato per soggiorno illegale nel territorio dello stato: a “tradirlo” una identificazione durante un intervento per un litigio con una connazionale. A Lentate sul Seveso un 58enne è stato segnalato per possesso di hashish, la sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre a Seveso un 36enne di nazionalità marocchina e un 24enne di Lentate sul Seveso sono stati sorpresi in stato di ubriachezza molesta nelle vicinanze di una zona commerciale e sono stati sanzionati amministrativamente e invitati a lasciare l’area.