Polizia Stradale, dopo Meda autovelox a Seregno

Dopo via Vignazzola di Meda, martedì 8 novembre, sarà di nuovo via Monti a Seregno, come già accaduto la scorsa settimana, ad essere interessata da rilevamenti della velocità tramite autovelox da parte della Polizia Stradale. Il dispositivo sarà collocato in via Monti il 12 novembre, sabato.

Autovelox della Polizia Stradale, l’avviso preventivo

Si tratta di informazioni divulgate pubblicamente dalla Polizia di Stato, in via preventiva, per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti.