A Seregno e Giussano autovelox della Polizia stradale: ecco dove sono

Via Catalani a Giussano e via Monti a Seregno: sono le due strade comunali interessate, il 3 novembre la prima e il giorno successivo, il 4, la seconda, dalla installazione di autovelox fissi per il rilevamento della velocità da parte della Polizia di Stato che rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo.

Gli autovelox a Seregno e Giussano: invito a moderare la velocità

Si tratta di informazioni pubbliche fornite per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. “E’ importante tenere la velocità sotto controllo” dicono gli agenti. L’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.