Polizia locale, 300mila euro per la Brianza per dotazioni tecnologiche

Più di 300mila euro destinati alla Brianza nei quasi 3 milioni assegnati da Regione Lombardia per l’acquisto di dotazioni tecnologiche per le polizie locali. Il finanziamento si inserisce nella collaborazione per la sicurezza dei territori e in provincia interessa 17 Comuni. In tutto in Lombardia sono stati presentati 173 progetti.

Polizia locale, i Comuni brianzoli beneficiari

I Comuni brianzoli beneficiari sono Ronco Briantino con 40mila euro; la Provincia di Monza e Brianza con 30mila euro; Arcore, Brugherio, Cesano Maderno, Giussano, Limbiate, Monza e Seveso con 20mila euro ciascuno; Muggiò con 18mila euro; Biassono (17mila euro); Nova Milanese (16mila euro); Usmate Velate (15mila euro); Lissone (12.500 euro); Villasanta (10mila euro); Bovisio Masciago (9.600 euro); Vimercate (8.700 euro).

Polizia locale, Corbetta: “Risorse importanti per droni, body cam, defibrillatori e fototrappole”

“Bene l’impegno di Regione nell’aggiornamento e potenziamento delle strumentazioni per agevolare il lavoro degli agenti e garantire una sempre maggiore sicurezza dei territori – ha commentato il consigliere regionale e capogruppo della Lega al Pirellone, Alessandro Corbetta – In particolare voglio segnalare i 17 Comuni brianzoli beneficiari di oltre 317mila euro, risorse importanti per l’acquisizione di droni, centrali radio, impianti d’allarme, dash cam, body cam, defibrillatori e fototrappole ma anche per l’inserimento di nuove automobili ecologiche, moto e biciclette elettriche”.