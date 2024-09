Politica e Lega in festa per Martina Cambiaghi e Andrea Monti: a Desio il matrimonio in dialetto

Sono state le sale di Villa Tittoni a Desio a ospitare il matrimonio tra il sindaco di Lazzate Andrea Monti e l’assessore alla gestione del territorio e patrimonio del comune di Desio Martina Cambiaghi. Una festa tutta in salsa Lega, considerato che entrambi sono ormai esponenti di lungo corso, nel caso del primo cittadino lunghissimo, del movimento oggi guidato da Matteo Salvini.

Politica e Lega in festa per Martina Cambiaghi e Andrea Monti: amore nato in campagna elettorale

Tutto è nato sui banchi del consiglio regionale lombardo, anzi prima, durante la campagna elettorale del 2018. Un’amicizia sbocciata comizio dopo comizio, banchetto dopo banchetto, e poi approfondita negli anni insieme in Regione Lombardia. Cambiaghi è stata assessore allo Sport, mentre Monti consigliere e nome di spicco della Lega. Entrambi provenienti dalla Brianza, con tanti motivi per lavorare insieme, fianco a fianco. Giovedì alla fine è arrivato il fatidico sì. Immancabile ovviamente la vicinanza di tanti amici della Lega.

Politica e Lega in festa per Martina Cambiaghi e Andrea Monti: gli ospiti

Presenti, tra gli altri, il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Desio Simone Gargiulo con tutta la giunta, tra cui il commissario provinciale del Carroccio e vicesindaco Andrea Villa, oltre ad alcuni consiglieri e assessori del comune di Lazzate e al capogruppo in Senato della Lega Massimiliano Romeo. Tutti insieme per augurare una felice vita insieme ad Andrea Monti e Martina Cambiaghi.

Politica e Lega in festa per Martina Cambiaghi e Andrea Monti: la festa tradotta in dialetto brianzolo

Una curiosità sulla festa? È stata organizzata praticamente tutta in dialetto: gli inviti, i nomi dei tavoli, le indicazioni per raggiungere la Villa Tittoni e il locale per il festeggiamento degli sposini sono stati tradotti in brianzolo per celebrare, insieme all’unione, anche un senso di appartenenza al territorio mai dimenticato dai due leghisti.