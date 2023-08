Polis, i servizi Inps in 35 uffici postali di Monza e Brianza

Sono 35 gli uffici postali della provincia di Monza e della Brianza in cui arrivano i servizi Inps per i pensionati. Si tratta degli uffici dei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti nell’ambito del progetto Polis che trasforma gli uffici postali delle comunità più piccole nella casa dei servizi digitali con uno sportello unico per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Polis, da martedì 8 agosto si può richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica, il modello OBIS M

Da martedì 8 agosto è possibile richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico nelle sedi postali.

Oltre ai certificati pensionistici sarà presto possibile ottenere anche certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali.

I servizi Polis interesseranno complessivamente 7mila uffici postali su tutto il territorio nazionale, 1.290 in Lombardia. Prevista anche l’erogazione in modalità digitale grazie a 4mila totem operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Polis, i Comuni coinvolti in provincia di Monza e Brianza

L’elenco dei Comuni interessati comprende Aicurzio, Albiate, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Briosco, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago, Ceriano Laghetto, Cogliate, Cornate, Correzzana, Lazzate, Lesmo, Macherio, Mezzago, Misinto, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza e Villasanta.

I lavori di ammodernamento degli uffici si concluderanno entro la fine del 2026.