Perù: coppia brianzola sul bus precipitato tornando da Machu Picchu, ferite lievi e tanto spavento

Qualche contusione e tanto spavento. Salta il viaggio di nozze. Tra gli italiani rimasti feriti nell’incidente di lunedì 16 settembre in Perù, a Machu Picchu, ci sono anche il brioschese Matteo Viganò e la moglie Elisabetta Panzeri. La coppia si era sposata a Missaglia, paese di origine della sposa, il 6 settembre quindi era partita per un viaggio itinerante in Sud America. Tra le tappe in programma anche la visita alle rovine dell’antica fortezza inca che sorge sulle Ande peruviane.

L’escursione si è però conclusa in modo tragico: il bus sulla quale viaggiavano i due brianzoli è infatti precipitato in una scarpata per circa 15 metri. L’autobus, con a bordo un gruppo di turisti provenienti da tutto il mondo tra cui tredici italiani, stava tornando da Machu Picchu verso la città turistica di Aguas Calientes lungo un tortuoso percorso di montagna quando l’autista avrebbe perso il controllo, probabilmente a causa della nebbia presente in quel momento e di alcuni detriti trascinati in strada dalle piogge, finendo nel dirupo. In attesa dei soccorsi i turisti feriti sono stati assistiti dalla popolazione locale. Le immagini dello schianto mostrano come alcuni dipendenti dell’azienda di trasporto locale abbiano cercato di stabilizzare il bus, caduto a testa in giù, per impedire che si ribaltasse. L’Ambasciata d’Italia in Perù e la Farnesina, per voce del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, hanno confermato nelle scorse ore che i feriti italiani nell’incidente non sono in pericolo di vita.

Matteo Viganò e la moglie Elisabetta Panzeri sono stati accompagnati in ospedale a Cusco per essere medicati e dimessi nella serata di martedì, la Farnesina ha quindi messo a loro disposizione un volo per il rientro in Italia. La coppia è molto conosciuta sia a Briosco che a Missaglia. Matteo, di professione infermiere, suona il sax nel Corpo Musicale San Luigi ed è uno dei soci fondatori dell’associazione Enjoy Briosco, Elisabetta lavora invece nel ristorante di famiglia, l’Osteria degli Angeli, in centro a Missaglia.

Sullo stesso bus viaggiava anche una seconda coppia di sposini. Originari di Bisceglie, a nord di Bari, Rossella Musci e Stefano Gentile si erano sposati il 31 agosto ed erano in luna di miele, tramite i social hanno fatto sapere a parenti e amici di stare bene. E sempre sui social sono arrivati auguri di pronta guarigione e numerosi messaggi di affetto anche ai coniugi Viganò da parte degli abitanti di Briosco.