Perdita di gas in un appartamento di Cesano Maderno, i controlli pianificati sventano il pericolo

Una perdita di gas dall’impianto privato di un appartamento a Cesano Maderno che sarebbe potuta essere un pericolo per l’intero stabile. Il rischio è stato azzerato dai controlli pianificati da RetiPiù che hanno consentito di individuare il problema e intervenire per la soluzione. È successo giovedì 7 dicembre in via Gaetana Agnesi. Le ispezioni e le rilevazioni hanno identificato l’origine della perdita in un appartamento, i tecnici hanno contattato l’amministratore dell’immobile e i vigili del Fuoco che sono intervenuti sfondando la porta e arieggiando il locale.

Perdita di gas in un appartamento di Cesano Maderno, il progetto per ridurre le dispersioni in atmosfera

Le successive verifiche hanno confermato la presenza di una perdita nella rete privata dell’appartamento. I controlli si sono dunque rivelati determinanti per scongiurare una situazione potenzialmente critica.

Nel 2021 è stato avviato il progetto “RetiPiù Meno CO2” con l’obiettivo di sviluppare iniziative per rendere sempre più sostenibili le attività e per la riduzione delle dispersioni di gas in atmosfera. Questo attraverso la tecnologia innovativa del “Picarro Surveyor” che rende più efficiente l’attività di monitoraggio delle dispersioni di gas sulla rete di distribuzione.