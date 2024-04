“Penna pistola” addosso e arsenale in casa a Nova, la Squadra Mobile arresta un 40enne

Custodiva un arsenale nella sua abitazione di Nova Milanese. L’uomo, 40 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e condotto in carcere a Monza. Dovrà rispondere a vario titolo di porto e detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di armi comuni da sparo e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Il novese è stato fermato la scorsa settimana dagli agenti della Squadra Mobile di Como. Erano impegnati in un servizio fuori provincia finalizzato alla repressione dei reati in genere quando, all’improvviso, hanno notato un uomo che sfrecciava sulla Valassina in direzione sud al volante del suo furgone.

Nova Milanese: il 40enne fermato in Valassina, addosso una “penna pistola”

I poliziotti hanno deciso di fermarlo per un controllo: lo hanno raggiunto con la loro auto all’altezza di Giussano e lo hanno invitato ad accostare per tutti gli accertamenti di rito. Visto l’atteggiamento alla guida, gli agenti gli hanno innanzitutto chiesto se era in possesso di qualcosa di illecito. E il novese ha risposto consegnando spontaneamente un etto circa di hashish sperando di sbarazzarsi delle forze dell’ordine. Il suo atteggiamento, però, lo ha tradito. I poliziotti non hanno potuto non accorgersi che, nonostante la consegna della sostanza stupefacente, era ancora visibilmente agitato, come se avesse fretta di allontanarsi perché nascondeva qualcosa.

Questo ha spinto a eseguire accertamenti molto approfonditi con un’accurata perquisizione del veicolo, nella convinzione di riuscire a trovare altre quantità di sostanza stupefacente. In realtà la convinzione non ha trovato ulteriori conferme: niente droga a bordo del mezzo, ma è stata trovata addosso all’uomo una «penna pistola».

Non si tratta affatto di un giocattolo: è un’arma da sparo a tutti gli effetti, anche se di dimensioni ridotte e, pertanto, facile da nascondere. Era priva di matricola e idonea allo sparo di cartucce calibro 22, come una vera e propria pistola e pertanto considerata, per la legge, un’arma clandestina. Nel furgone erano presenti inoltre 5 cartucce calibro 9 full metal jacket.

I controlli in due appartamenti a Nova: in uno gli agenti della Mobile hanno trovato le armi

Gli uomini delle Squadra Mobile non si sono accontentati di questi ritrovamenti. Una volta individuate due abitazioni nella disponibilità dell’uomo, hanno deciso di estendere i controlli. E in un appartamento di Nova Milanese hanno trovato un’altra «penna pistola», anche questa perfettamente funzionante e idonea allo sparo, tre revolver non denunciati, un silenziatore artigianale, tre scacciacani e centinaia di cartucce di vari calibri. Nella casa dove l’uomo aveva la residenza, invece, sono state invece sequestrate cinque pistole e un fucile a pompa regolarmente detenuti. Per il novese, che in precedenza non aveva mai avuto alcun problema con la giustizia, su disposizione della Procura della Repubblica si sono aperte le porte del carcere di Monza in attesa del processo