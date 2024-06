Pedemontana spinge sulla Tratta C: i sindaci del Vimercatese preoccupati dal traffico

Pedemontana corre per la cantierizzazione della tratta C, ma i sindaci vogliono vedere le tavole per capire l’impatto dei lavori sulla mobilità locale . Giovedì pomeriggio 2 giugno diverse amministrazioni comunali si sono recate o hanno seguito da remoto il vertice al Pirellone con Apl, Regione e Provincia. “Ritengo sia stato un incontro abbastanza interlocutorio – ha detto il primo cittadino di Vimercate Francesco Cereda – dove ci hanno spiegato che il progetto esecutivo va avanti e saremmo riconvocato a breve per un altro summit sulle diverse cantierizzazioni. Inoltre Apl ha annunciato che tra le opere della tratta ci sarà anche la Greenway”.

Pedemontana spinge sulla Tratta C e le tavole del progetto

Di altro avviso il collega arcorese Maurizio Bono che ha sottolineato come “abbiamo chiesto e ottenuto di ricevere a breve le tavole del progetto esecutivo perché sono indispensabili per il prossimo vertice. Dobbiamo arrivare preparati perché se non sappiamo esattamente quale parte di territorio toccherà l’infrastruttura e i cantieri sarà complicato regolare bene la circolazione locale dei mezzi”

Anche Usmate Velate con la sindaca Lisa Mandelli ha preso parte al meeting che segue da vicino la vicenda e prossimamente insieme ai colleghi di Arcore e Vimercate rivedrà presto Apl per la riduzione dello svincolo in zona Velasca e ha annunciato anche che “insieme ad altri Comuni con Arcore capofila c’è l’intenzione di affidare al centro Pim uno studio sul traffico locale durante i lavori di realizzazione dell’opera”. “Pedemontana è pronta a partire e hanno concluso la rimozione di tutti gli ordigni bellici– ha chiosato la nuova sindaca di Lesmo Sara Dossola -. Noi riapriamo subito il tavolo di discussione con Apl perché questo è un tema importante che impatta sul territorio”.

Pedemontana spinge sulla Tratta C e la D Breve

L’argomento è più che mai di attualità, ma oltre alla tratta C per la quale al momento non è ancora nota la data vera e propria della partenza dei cantieri, c’è poi tutta la partita della D Breve che dovrebbe collegare Velasca ad Agrate per connettersi all’A4 e alla Teem. Il tema edemontana torna prepotentemente alla ribalta considerando che interessa non solo il Vimercatese ma gran parte della Brianza transitando da Cesano, Desio, Seregno e tanti altri Comuni della Provincia di Monza per realizzare l’infrastruttura.