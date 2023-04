Pedemontana: Pispisa (Fdi) “Ampliare la A51 e non fare la D Breve è un’idea nostra”

“Adesso tutti parlano di ampliare la Tangenziale Est e non realizzare la Tratta D Breve. ma questa è una nostra idea “parola di Massimiliano Pispisa consigliere vimercatese di Fratelli d’Italia. L’esponente del partito di Giorgia Meloni, dopo che il Pim ha elencato martedì pomeriggio in Provincia i dati del traffico per il completamento di Pedemontana con la D lunga o breve, ha voluto far sentire la sua voce.

Pedemontana: Pispisa (Fdi) “Ora la sinistra ci dà ragione”

Vimercate Massimiliano Pispisa FdI

“Adesso il centrosinistra spiega che il progetto di non costruire l’ultima sezione dell’autostrada e di allargare l’A51 con anche l’interconnessione all’A4 ad Agrate sia la soluzione migliote possibile – ha chiosato Pispisa -. Probabilmente non ci si ricorda che è stato proprio il nostro circolo di Fratelli d’Italia di Vimercate con in testa il sindaco di Aicurzio Matteo Baraggia a presentare questa proposta davvero innovativa. Noi siamo andati contro la Lega, il centrodestra e il centrosinistra e solo ora ci si accorge che avevamo ragione noi.” Pispisa rimarca così la paternità politica di questa iniziativa che secondo lui “sta facendo breccia in tante altre forze politiche che fino a qualche mese fa ci davano contro. Invece a quanto pare quello che dicevamo allora e ribadiamo ancora oggi è che questo progetto stilato da esperti tecnici non è certo campato per aria e questa è la dimostrazione palese di quanti benefici può portare al Vimercatese”