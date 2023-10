Pedemontana, le opposizioni di Lesmo attaccano il Comune sulle compensazioni

L’accordo tra il Comune di Lesmo e Pedemontana sulle compensazioni per il passaggio per l’autostrada non convince per niente le opposizioni che vanno all’attacco dell’amministrazione.

Pedemontana, le opposizioni di Lesmo: “Solo una sceneggiata napoletana”

La Lega parla senza mezze misure di “Sceneggiata napoletana, dove sono state solo rimodulate le mitigazioni a parità di investimento senza un effettivo guadagno per i lesmesi. Cosa ne pensano adesso i comitati e i compagni di Lissone che elogiavano il sindaco paladino dell’ambiente?”.

Pedemontana, le opposizioni di Lesmo: “Nessun vantaggio per i cittadini”

Sulla stessa linea anche Luca Zita di Fratelli d’Italia che nella sua disanima evidenzia come “non ci siano degli effettivi guadagni per i cittadini e non c’è nessuno scostamento dagli investimenti previsti da Pedemontana”. Per il consigliere di minoranza l’aver eliminato il sottopasso compreso tra via Marconi all’altezza dell’Iperal fino a viale Brianza è stato compensato dalla realizzazione di tre ciclopedonali. “La galleria Lesmo 1 era già stata allungata di ulteriori 100 metri come previsto nel progetto 2009 e le pareti fonoassorbenti che passano da 4 a 6 metri è un obbligo di legge, Lesmo Amica non ha ottenuto alcunché se non quanto era già in programma, rimarcando che l’attuale amministrazione ha fatto un ricorso al Tar rigettato completamente, mentre Pedemontana continua dialogare con tutti i Comuni interessati dal passaggio dell’autostrada”.