Lesmo e Pedemontana trovano l’intesa per rendere più soft l’arrivo dell’autostrada

Gallerie più lunghe, fonoassorbenti e barriere più alte per impattare meno su Lesmo con il passaggio di Pedemontana e la realizzazione di diverse opere sul territorio come marciapiedi e ciclopedonali attese da anni sono alla base dell’accordo tra la stessa Apl e il Comune dopo settimane forse mesi di trattative. Il tracciato non cambierà e questo rende soddisfatti i vertici di Pedemontana, dall’altra parte però l’amministrazione guidata da Francesco Montorio ha richiesto e ottenute migliorie di oltre 10 milioni di euro al progetto relativamente alle mitigazioni acustiche e all’impatto sulla viabilità locale, in linea con quanto prescritto in sede di valutazione di impatto ambientale e per renderle più coerenti con le necessità del territorio lesmese nel frattempo maturate.

Lesmo e Pedemontana, Montorio “Curati gli interessi dei cittadini”

“Come abbiamo sempre detto – spiega Francesco Montorio –intento primario dell’Amministrazione era avviare un concreto dialogo con Apl. Si è raggiunto un punto di incontro tra quanto deve essere da loro realizzato nell’interesse generale e gli interessi specifici dei concittadini di Lesmo, perseguito con un dialogo costante e giustamente riservato. Ringrazio quindi Apl per il confronto diretto, aperto, concreto e leale, con quel rispetto e comprensione reciproca che sono sempre foriere di grandi risultati. Ringrazio i colleghi dell’Amministrazione, coi quale si è condiviso ogni passo e che hanno saputo trovare, anche tra loro, quegli equilibri necessari per arrivare a un risultato di soddisfazione per tutti. Ringrazio infine tutte quelle persone che hanno contribuito in modo costruttivo e ci hanno seguito e sostenuto comprendendo e rispettando la nostra esigenza di riservatezza. Si è scritta una pagina importante per Lesmo che ha assorbito molte energie e richiesto molto impegno. Siamo però soddisfatti e continuiamo a lavorare avendo come riferimenti solo la nostra coscienza, la Costituzione e gli interessi dei lesmesi”. Reazione positiva per l’intesa anche da parte di Apl.

Lesmo e Pedemontana, Fusco: “Dal confronto nascono nuove idee”

Sabatino Fusco direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda

“Dal confronto di idee nascono sempre progetti migliori. Per questo siamo lieti che il dialogo con il sindaco Montorio, che ringrazio in particolare per l’impegno e la responsabilità, e l’amministrazione comunale di Lesmo consenta di realizzare opere compensative più funzionali alle esigenze dei cittadini, pur senza scostamenti dal piano iniziale degli investimenti –ha commentato Sabato Fusco, direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda -.Per noi è veramente importante che il dialogo con le amministrazioni interessate dal progetto porti a risultati concreti e condivisi, come oggi possiamo celebrare nel caso di Lesmo”.

Lesmo e Pedemontana allungano le gallerie

Autostrada Pedemontana Lombarda predisporrà con il Contraente Generale le seguenti modifiche e integrazioni al Progetto Esecutivo in corso di approvazione: il prolungamento della galleria Lesmo 1 (attualmente prevista per 184 metri) per una lunghezza totale finale di 284 metri; la lunghezza totale galleria Lesmo2 sarà pari a 490 m con previsione di ulteriori 160 metri di copertura fonica in corrispondenza della struttura residenziale Filodoro; nel tratto scoperto tra la galleria Lesmo 1 e la galleria Lesmo 2 modifica della tipologia di barriera antirumore attualmente prevista in vetro, con materiale fono assorbente di ultima generazione altamente performante (con parte terminale superiore ricurva) e aumento dell’altezza attualmente prevista almeno fino a 4 m nella zona tra il cimitero e la sede del Filo d’Oro . Inoltre è prevista la modifica della tipologia di barriera antirumore attualmente prevista in vetro, posta sul lato nord per tutto il tratto scoperto tra la galleria Lesmo 2 e sino alla galleria Arcore 0, con materiale fono assorbente di ultima generazione altamente performante (con parte terminale superiore ricurva) e aumento dell’altezza attualmente prevista pari a 4 m fino ad almeno 6 metri. Tali modifiche sono necessarie al fine di non incidere negativamente sugli edifici di Via Ungaretti, della Lega del Filo d’oro e sulle abitazioni di recente costruzione in Via Vincenzo Monti, in coerenza con le prescrizioni emesse nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale. A seguito dell’aggiornamento dello studio acustico, in base alle modifiche sopra riportate, si verificherà la necessità di un eventuale aumento dell’altezza della barriera acustica in relazione alla modifica della pressione sonora sui fabbricati

Lesmo e Pedemontana realizzeranno tre ciclopedonali

Per quanto riguarda invece le ulteriori richieste: verrà anche realizzata in anticipo la Greenway tra Biassono e Lesmo, il completamento della ciclabile di via Ratti, un percorso ciclopedonale lungo via XXV Aprile tra il Baires e via Manara, l’attesa ciclabile di collegamento tra Peregallo e Biassono per raggiungere in sicurezza la stazione dei treni, oltre alla sistemazione per i tratti attualmente sterrati presenti