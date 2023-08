Pedemontana, Cereda non ci sta: “Noi siamo contrari alla D Breve, Mancino vive su un altro pianeta”

È ancora più che vivo il dibattito su Pedemontana e la Tratta D Breve anche nella settimana di Ferragosto. Dopo le parole di Rosario Mancino di Fratelli d’Italia e la replica del Pd di Vimercate sono arrivate anche le dichiarazioni del primo cittadino Francesco Cereda affidate a un lungo post sul suo profilo Facebook.

Pedemontana, Cereda: “Non amo far polemica, ma devo fare un’eccezione”

“Tutti sanno, compresi i miei avversari, che per stile e per scelta mi tengo sempre il più lontano possibile dalle polemiche, sia nello stile che nei contenuti, e che privilegio sempre il dialogo costruttivo sopra alle zuffe politiche. Ma oggi purtroppo devo fare un’eccezione a questa mia regola, perché le dichiarazioni allucinanti e palesemente false che Rosario Mancino ha rilasciato non possono rimanere senza risposta, soprattutto su un tema così importante e delicato come Pedemontana” ha chiosato il sindaco.

Pedemontana, Cereda: “Noi sindaci siamo da sempre contrari”

Cereda ha infatti ricordato che” Vimercate, insieme a tutti i Comuni del Vimercatese, è in prima fila nel contrasto della variante D breve di Pedemontana da sempre. Non so su quale pianeta abbia vissuto Mancino in questi ultimi due anni, ma evidentemente non sul nostro, visto che nello specifico c’è un elenco ormai pressoché infinito di atti e dichiarazioni pubbliche mie e degli altri sindaci che dimostrano esattamente il contrario di quanto sostiene lui”. Il numero uno della giunta di Vimercate ribadisce infatti che “il tentativo poi di intestarsi la paternità dell’idea della rinuncia alla D breve in favore della riqualificazione della Tangenziale Est, è talmente goffo da essere ridicolo. Questa proposta, che Mancino attribuisce a Fratelli d’Italia datandola al dicembre 2022, era già contenuta nella prima lettera che come Sindaci protocollammo ufficialmente a APL, CAL e Regione Lombardia nel novembre 2021. Ricordo che comunque la battaglia contro Pedemontana è una battaglia di territorio, che prescinde dalle appartenenze politiche, e che ha unito e unisce tuttora sindaci di diverse estrazioni politiche sul nostro territorio”.

Pedemontana, Cereda: “Continueremo a opporci con tutte le forze”

In ultimo Cereda ha anche affermato che “ nel fantascientifico universo di Mancino non solo l’amministrazione di Vimercate sarebbe favorevole alla D breve, ma sarebbe anche in grado di imporre la propria linea a Regione Lombardia, governata proprio dal partito di Mancino. Insomma Mancino sostiene che io da solo sarei più influente di tutta Fratelli d’Italia della Lombardia. Lo ringrazio della stima, ma mi sento di rassicurarlo: non solo a Vimercate siamo assolutamente contrari alla D Breve e favorevoli a una soluzione alternativa che preveda un potenziamento della Est, ma sappiamo anche benissimo che Regione Lombardia non ascolta nessuno, cosa dimostrata dal comportamento dell’assessore Claudia Terzi che da due anni chiediamo di incontrare senza aver mai ricevuto risposta. Regione non ascolta proprio nessuno, evidentemente nemmeno il partito che “dovrebbe” governarla. Noi continueremo a opporci alla D breve e a dialogare con chiunque la pensi come noi, compresa Fratelli d’Italia, in maniera costruttiva. Mancino se ne faccia una ragione”.