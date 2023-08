Pedemontana, il Pd contrattacca: “Se Fdi vuole collaborare si faccia avanti veramente”

La querelle su Pedemontana continua alle soglie di Ferragosto. Dopo le parole di Rosario Mancino di Fratelli d’Italia sul ruolo del Pd locale sulla Tratta D Breve è arrivata la reazione del segretario del circolo dei Dem di Vimercate Corrado Boccoli.

Pedemontana: Boccoli “Non si raccontino falsità”

” Se Rosario Mancino e Fratelli d’Italia finalmente vogliono aggiungersi alla battaglia contro Pedemontana, tardivamente, li accogliamo a braccia aperte. Ma non provino a scaricare le colpe con racconti tanto fantasiosi quanto falsi. Governano la regione da 20 anni. E sono al governo nazionale – ha chiosato l’ex assessore -. Lo stesso Mancino ha un incarico. Se i loro propositi fossero davvero sinceri, chiederebbero al ministro un confronto. E invece sia in Regione che al Governo Nazionale sono assolutamente in linea con le decisioni prese. Il Pd è contrario a Pedemontana. Contrarissimo alla D breve. Nel merito e nel metodo. A Vimercate, ad Agrate, ovunque. Le nostre amministrazioni si sono sempre sedute ai tavoli, inascoltate. Se ora si vuole sedere per ridurre il danno siamo pronti a farlo”.

Pedemontana: Dossi “Sembra una serie di Netflix”

A dire la sua sulla vicenda e sugli ultimi sviluppi si è aggiunta anche il consigliere comunale di Vimercate Futura Daniele Dossi. “Questa settimana, nemmeno fosse una serie di Netflix, c’è stata un’altra puntata di quella che pare proprio un’operazione studiata per comprimere ogni possibilità di confronto tra istituzioni – ha fatto sapere l’esponente della maggioranza -. Nelle ultime ore il Comune di Vimercate (come gli altri Comuni coinvolti) ha ricevuto una lettera da Regione Lombardia in cui viene invitato ad inviare i pareri sul progetto entro il 13 settembre, quindi in anticipo di ben 3 settimane rispetto ai 60 giorni già comunicati. Ebbene, dopo questa ennesima conferma ci sono ancora consiglieri regionali, assessori e direttori generali di Pedemontana che sostengono di essere aperti alla collaborazione e al dialogo con i Comuni?”.