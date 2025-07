Passaporto con le Poste: 4.550 pratiche in sette mesi tra Monza e Brianza

Sono 1.500 i passaporti richiesti da dicembre scorso a oggi negli otto uffici postali di Monza abilitati al servizio. L’ufficio che al momento ha registrato il maggior numero di pratiche è quello di via Rota.

«Ormai abbiamo preso il ritmo e riusciamo a completare una richiesta in 20 minuti – ha spiegato Selene Agostinello, direttrice dal 2021 dell’ufficio postale di via Carlo Rota – includendo anche la scansione della documentazione e l’acquisizione dei dati biometrici. Fin dall’avvio del servizio abbiamo riscontrato una risposta molto positiva da parte della clientela».

Passaporto con le Poste: dove si può fare

Il servizio di richiesta di prima emissione o rinnovo del passaporto elettronico negli uffici di Poste Italiane ha preso il via il 10 dicembre 2024 non solo negli otto uffici di Monza ma anche in 35 dell’hinterland, nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane e il Ministero dell’Interno con il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Il servizio in Posta, a detta degli stessi utenti, risulta più snello rispetto alle richiesta presentate in questura. «Un consiglio che mi sento di dare è quello di muoversi per tempo in quanto le richieste sono sempre numerose – continua la direttrice dell’ufficio di via Rota – È inoltre importante presentarsi con tutta la documentazione corretta e con la foto conforme agli standard richiesti dalla Questura».

Passaporto con le Poste: 1.500 a Monza, 4.550 in tutto in Brianza

Se 1.500 sono state le richieste nei soli uffici monzesi, sono invece 4.550 le pratiche avviate nei 35 uffici postali della Brianza che offrono il servizio. Tra tutti l’ufficio postale di Ornago è quello che ha raccolto il maggior numero di richieste.

Passaporto con le Poste: il progetto in Lombardia, come fare

In Lombardia il progetto è attivo, oltre che nella provincia di Monza e della Brianza, anche nelle province di Milano e Bergamo, e a oggi nella regione – fanno sapere dalla sede centrale di Poste Italiane – sono stati richiesti quasi 11.000 passaporti. Richiedere il passaporto in Posta è semplice.

Occorre prenotare l’appuntamento sul sito o tramite l’app di Poste Italiane. Occorrono un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie e il pagamento del bollettino di 42.50 euro e una barca da bollo da 73.50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto. La documentazione viene poi inviata all’ufficio di Polizia di riferimento. Poste Italiane procede alla consegna a domicilio del nuovo documento. Il servizio, già attivo in diverse città italiane, verrà progressivamente esteso su tutto il territorio nazionale.